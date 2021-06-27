Эксперт считает, что пока сложно судить об опасности штамма коронавируса "Дельта"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Эксперты отмечают большую заразность штамма коронавируса "Дельта", но пока сложно сказать, насколько он опасен. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых", - сказала она.

По словам Пшеничной, резкие подъемы заболеваемости COVID-19 в России могут возникнуть именно из-за этого в случае несоблюдения противоэпидемических мер. "Поэтому расслабляться сейчас никак нельзя и нужно как можно скорее привиться от нового коронавируса", - заключила она.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.