Сотни сторонников Трампа часами стоят в пробке ради возможности попасть на его митинг

ВЕЛЛИНГТОН /штат Огайо/, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Многокилометровая пробка выстроилась в субботу близ деревни Веллингтон (штат Огайо), где вечером пройдет митинг экс-президента США Дональда Трампа. Как смог убедиться корреспеондент ТАСС, сторонники Республиканской партии готовы прождать на 30-градусной жаре несколько часов ради возможности видеть своего кумира.

Это будет первое крупное мероприятие, которое устраивает комитет политических действий Save America, созданный Трампом. Формально митинг, на котором выступит бывший глава Белого дома, проводится в поддержку республиканца Макса Миллера, планирующего в следующем году избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США. Однако даже для сторонников последнего во многом это возможность увидеть самого Трампа, который на минувших президентских выборах заручился поддержкой более чем 73 млн соотечественников.

Желающие посетить мероприятие, начало которого запланировано на 19:00 по местному времени (02:00 мск), стали подтягиваться к месту его проведения еще в первой половине дня. Несколько дорог, ведущих к ярмарочной площади округа Лорейн, где пройдет митинг, перекрыты с самого утра. На остальных выстроились очереди на въезд.

Самые предприимчивые из местных жителей развозят по обочинам на квадроциклах холодную воду и пиво, предлагая их водителям и пассажирам втридорога. За $20 местный фермер разрешает припарковаться прямо у него на лужайке, откуда уже пешком можно за полчаса добраться до места назначения.

Сторонники Трампа красили свои машины различного рода флагами, наклейками и надписями. Большинство из них содержит главный девиз предвыборной кампании республиканца Make America Great Again, а также другие слова в его поддержку. Даже несмотря на столь долгое ожидание, никто не решается в нарушение правил дорожного движения выехать на встречную полосу.