Синоптики спрогнозировали в ближайшее время непогоду в нескольких регионах России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в Ленинградской, Псковской, Тверской, Брянской, Орловской областях и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с воскресенья. В Московском регионе 27 июля осадки будут фрагментарными, но могут сопровождаться сухими грозами. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер до 15-18 м/с. В Центральном федеральном округе, в Тверской, Брянской, Орловской, Курской, Ярославской, Белгородской областях, будет сильный дождь", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Московском регионе ожидаются дожди, начиная с воскресенья, однако небольшие и фрагментарные. Кроме того, возможны сухие грозы. Интенсивность осадков в Москве вырастет в понедельник.

Ранее Росгидромет сообщил, что существенные изменения погоды ожидают москвичей в понедельник, 28 июня. Ожидаются сильные дожди, град, грозы и подтопление пониженных участков города, но температура по-прежнему будет выше нормы.