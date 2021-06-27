Для беременных и кормящих изменили рекомендации по применению "Спутника V"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Применять вакцину от коронавируса "Спутник V" при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, следует из обновленной инструкции к препарату.

"Отсутствует опыт клинического применения препарата "Гам-ковид-вак" при беременности. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат "Гам-ковид-вак" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода", - говорится в документе.

В инструкции также отмечается, что применение "Спутника V" в период грудного вскармливания противопоказано. "Клинические данные по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата "Гам-ковид-вак" в период грудного вскармливания противопоказано", - сказано в тексте.

В пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" у беременных. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".