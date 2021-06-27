СМИ: глава МОК намерен 16 июля посетить Хиросиму

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен 16 июля в ходе своего визита в Японию, приуроченного к началу летних Олимпийских игр в Токио, посетить город Хиросима на западе страны. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что тем самым дата поездки главы МОК в Хиросиму совпадет с началом нынешнего олимпийского перемирия, которое должно будет действовать с 16 июля по 12 сентября. Кроме того, в этот же день город Нагасаки на юго-западе Японии планирует посетить вице-президент МОК Джон Коутс, который прибыл в страну 15 июня. Во время визита в эти города, подвергшиеся атомной бомбардировке в 1945 году, руководство комитета рассчитывает призвать международное сообщество к мирному сосуществованию, которое является одним из принципов олимпийского движения, подчеркивает Kyodo.

Ранее телеканал NHK сообщил со ссылкой на источники, что Бах прибудет в Японию 9 июля. Глава МОК также планировал посетить Хиросиму в мае, однако его зарубежная поездка было отложена из-за ситуации с коронавирусом.

Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний зародилась в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать олимпийское перемирие выступил МОК. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.