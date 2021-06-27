В МВД сообщили, мигранты из каких стран чаще всего просят урегулировать статус детей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Граждане Таджикистана и Узбекистана, находящиеся в настоящее время в РФ, чаще всего обращаются с заявлениями об урегулировании статуса их детей в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В органы внутренних дел поступают обращения иностранных граждан об урегулировании правового положения в РФ их детей. Как правило, заявителями являются граждане Таджикистана и Узбекистана. По результатам рассмотрения таких обращений, как правило, принимаются положительные решения", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что в основном с проблемой урегулирования правового положения в России детей сталкиваются студенты и трудовые мигранты, работающие в стране по патенту или разрешению на работу.

В настоящее время российским законодательством урегулирован вопрос пребывания и проживания в России детей иностранных граждан, которые обратились по вопросу выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство, а также детей высококвалифицированных специалистов и трудовых мигрантов государств стран Евразийского экономического союза.

"В настоящее время по поручению президента Российской Федерации МВД России ведется работа по внесению в законодательство РФ изменений в части продления сроков временного пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан на срок пребывания их родителей", - подчеркнули в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву до 1 ноября провести оценку правового регулирования, касающегося продления сроков временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что ведомством совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти уже подготовлен новый комплексный проект федерального закона, который, помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан, предусматривает возможность продления сроков пребывания, в том числе для детей мигрантов.