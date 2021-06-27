Синоптики сообщили, что июль начнется с теплой погоды почти на всей территории России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Июль в России начнется необычно с теплой погоды. Самым теплым начало месяца будет в Якутии, Поволжье и на Урале, где температура будет на 4-8 градусов выше нормы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Поволжье и на Урале температура будет на семь-восемь градусов выше нормы в начале июля, а в Якутии - на четыре-шесть градусов.

Метеоролог рассказал, что чуть ниже нормы температура будет в Красноярском крае 1 июля. "Только на западе Красноярского края температура будет ниже нормы на один градус. Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым", - отметил он.