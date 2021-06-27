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Пандемия COVID-19

СМИ: японская фармкомпания произведет партию вакцин от коронавируса на 60 млн человек

Shionogi намерена начать производство с января 2022 года

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Японская фармацевтическая компания Shionogi намерена произвести рассчитанную на 60 млн человек годовую партию своей вакцины от коронавируса, которая все еще находится на стадии клинических испытаний. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета Sankei.

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Отмечается, что изначально фармкомпания планировала выпустить в течение года партию препарата для 30 млн человек, однако затем ее объемы были увеличены вдвое. При этом Shionogi намерена начать производство с января 2022 года, когда ожидается завершение всех необходимых процедур для регистрации ее вакцины в Японии.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской фирмой AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Все три вакцины в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако продукция AstraZeneca для прививок пока не используется.

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