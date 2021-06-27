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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Эксперт считает, что Крым после сильных дождей обеспечен питьевой водой до конца года

Из-за дождей действует режим ЧС регионального масштаба

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Запасов воды в крымских водохранилищах после прошедших с 16 по 20 июня сильных и продолжительных ливневых дождей хватит как минимум до конца года. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор компании "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

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"Ялта и весь Южный берег Крыма водой обеспечены. При рациональном использовании в Алуште тоже воды будет достаточно. Есть все основания считать, что воды в родниках, источниках до конца года хватит, а в начале следующего периода мы по анализу многолетней статистики видим, что количество осадков несколько возрастет, поэтому на хозяйственно-питьевые нужны, на социальные задачи, думаю, что сейчас недостатка в воде не будет. До конца года воды хватит, в том числе в Симферополе ", - сказал Копачевский.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. Тем не менее, благодаря осадкам в Алуште смягчили действовавший ранее график подачи питьевой воды населению.

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште ввели графики подачи питьевой воды населению.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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