До 33 градусов жары, местами дождь и гроза ожидаются в Москве 27 июня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до 33 градусов жары ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 31 до 33 градусов жары, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 20 градусов.

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Подмосковье днем температура воздуха составит плюс 30-35 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 17 градусов тепла.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью два-семь м/с, при грозе порывы ветра до 17 м/c. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.

На 27 июня Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области оранжевый уровень опасности в связи с очень высокой температурой воздуха. В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозой.