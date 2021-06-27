В Бурятии за сутки выявили 309 случаев заражения COVID-19, умерли 23 человека

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Рост количества инфицированных COVID-19 продолжается в Бурятии. За последние сутки выявили 309 случаев заражения COVID-19, в больницах умерли 23 человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперштабе.

"На утро 27 июня зарегистрированы 43 623 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, из них 309 - за последние сутки. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 154 человека. За последние сутки умерли 23 человека, из них в возрасте до 65 лет - восемь человек, 15 - в возрасте 65 лет и старше, все они - не [были] вакцинированы от коронавируса", - сообщили в оперштабе.

В стационарах получают лечение 3 081 пациент с COVID-19. В отделениях реанимации находятся 195 пациентов. Занятость коечного фонда составляет 90,8%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят около 17,5 тыс. человек.

С 27 июля по 11 июля включительно в Бурятии ввели локдаун. Все предприятия, кроме жизненно необходимых, закрыты, для всех граждан, кроме вакцинированных от коронавируса, объявили режим самоизоляции. Детям до 14 лет можно выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ограничен доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал. Цель вводимых ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.

В условиях строгого карантина в регионе продолжают вакцинацию населения. Всего в республику поступили 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 171 221 человек, завершили вакцинацию 131 350 человек.