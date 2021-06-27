Упраздненная Украиной противоградовая служба могла предупредить о ливнях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Противоградовая служба, существовавшая в Крыму и ликвидированная в период нахождения полуострова в составе Украины, могла предупредить о сильных дождях, которые обрушились на Южный берег Крыма и восток полуострова. Таким мнением в воскресенье поделился с ТАСС климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений. Основной удар стихии пришелся на Ялту, Керчь и соседние районы. В результате подтоплений в Ялте погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести. Вчера в Ялте вновь прошел сильный дождь. Уровень воды в реках поднялся на 30-50 см, что привело к локальным подтоплениям. На севере Крыма также выпало большое количество осадков в виде дождя и града.

"Методы прогнозирования подобных экстремальных погодных явлений существуют. Этим занимается так называемая противоградовая служба, которая функционирует в системе Гидрометцентра РФ. Методика позволяет отслеживать появление мощных кучевых облаков, направление их движения, определять количество воды в них и сроки выпадения. Противоградовая служба сейчас работает в южных регионах РФ, когда-то работала и в Крыму. Но в украинские времена она была благополучно уничтожена", - рассказал Рябов.

При этом, как отметил эксперт, метод позволяет предупредить о подобных явлениях лишь за несколько часов до события. Тем не менее, по словам Рябова, этого времени достаточно для подготовки оперативных служб.

Говоря о причинах сильных дождей, прошедших в Крыму, эксперт отметил, что они связаны с последствиями глобального изменения климата. "Ливневые дожди в Крыму в летнее время являются обычным делом. Но ливни такой интенсивности, такой широты охвата, как у нас получилось, это из ряда вон выходящее явление. То количество осадков, которое выпало за несколько часов в Керчи и особенно в Ялте, где за сутки выпало практически три месячных нормы осадков, это, конечно, явление уникальное", - сказал Рябов.

Собеседник отметил, что экстремальные погодные явления наблюдаются все чаще в Крыму. Причем проявляется это не только в виде выпадения большого количества осадков, но и в температурном режиме. "У нас практически каждый год поднимается среднегодовая температура воздуха. Последняя зима была самой теплой за последние 40 лет. Экстремальные погодные явления получают все больший размах, как по величине, так и по охвату территории", - отметил ученый.