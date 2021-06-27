Спрос на аренду жилья на курортах Кубани вырос на фоне ограничений при заселении в отели

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Спрос на краткосрочную аренду недвижимости вырос на курортах Краснодарского края в связи с новыми требованиями к заселению в гостиницы. Для крупных отелей, работающих "в белую", новые правила могут стать причиной полного провала сезона, считают эксперты.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Если сравнивать спрос на краткосрочную аренду городской и загородной недвижимости на таких популярных туристических направлениях, как Сочи, Анапа и Геленджик в середине июня 2021 года, когда еще не были анонсированы новые ограничения, связанные с COVID-19, можно увидеть неоднозначную картину. В Анапе отмечается спад интереса ко всем типам загородной недвижимости: к домам на 14,2%, к коттеджам - на 16,1%, и к таунхаусам - на 22,2%. Спрос на посуточный съем загородного жилья в Сочи, наоборот, увеличился", - рассказал ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

Он уточнил, что после объявления о новых ограничениях рост поиска вариантов частных таунхаусов в Сочи вырос на 11,7%, коттеджей - на 22,6%. В то же время Кромочкин отметил, что спрос на посуточную аренду квартир в целом упал.

Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков также рассказал ТАСС, что закрытие Краснодарского края для непривитых туристов спровоцирует резкий рост теневого сектора в регионе, который в данный момент никак не регулируется и представляет большую опасность для туристов.

"Новые ограничения, вступающие в силу с 1 августа, касаются, как и в прошлом году, исключительно легального рынка. При этом мы понимаем, что гости Краснодарского края продолжат приезжать в регион, но будут оставлять свои деньги исключительно в теневом секторе, который с удовольствием примет туристов", - отметил Волков.

Риски для сезона

Новые ограничения, по мнению представителей бизнеса, несут риски полного провала сезона. Так, председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина считает, что сейчас у туристов и отельеров много вопросов, которые требуют уточнения.

"На самом деле, такая угроза (потерять турсезон - прим. ТАСС) есть, еще и есть вопросы, как будет поставлен контроль за выполнением данного распоряжения", - сказала она.

Краснодарский край - один из основных курортных регионов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на пять млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.