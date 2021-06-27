Власти Гонконга планируют привить половину населения к августу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июня. /ТАСС/. Власти Гонконга отмечают активизацию темпов вакцинации от коронавирусной инфекции и рассчитывают, что в августе в городе может быть привита половина всего населения. Об этом заявила секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.

"Последние цифры [ежедневного количества участников иммунизации] обнадеживают. Если мы сохраним эти темпы, то у нас есть шансы в августе или в сентябре довести показатель вакцинации до 50%", - приводит в воскресенье слова чиновника газета South China Morning Post.

В субботу в Гонконге прививки были сделаны 58,4 тыс. человек, что стало одним из самых высоких показателей. В общей сложности за 122 дня с начала программы иммунизации одну дозу вакцины получили 31,2% местных жителей, обе дозы - 20,4%. В совокупности было распределено свыше 3,5 млн доз среди 7,5-миллионого населения этого специального административного района КНР.

Жители Гонконга имеют возможность получить вакцину бесплатно и самим выбрать ее тип. Для этих целей доступно два препарата: Comirnaty, который закупается у германского предприятия BioNTech и распространяется при участии китайского партнера Fosun Pharma, а также вакцина производства китайской компании Sinovac.