Следователи в Туве проводят проверку из-за вспышки коронавируса в детском лагере

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Туве проводят проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за вспышки коронавируса в детском лагере "Байлак" Тандинского района, где накануне заражение подтвердилось у 66 детей и восьми сотрудников. Об этом в воскресение сообщается на официальном сайте республиканского управления СК.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, лагерь работал с 75-процентной наполняемостью, в нем находилось 174 ребенка и 33 сотрудника. Весь персонал перед сезоном был обследован на коронавирус. После выявления первого случая заражения среди детей 24 июня было проведено массовое обследование, которое подтвердило новые случаи. Сейчас все отдыхающие и персонал изолированы, зараженные получают необходимое лечение. Врио главы республики Владислав Ховалыг поручил региональному Минздраву постоянно находиться на связи с сотрудниками детских лагерей, а также усилить профилактические мероприятия.

В республике зафиксировано свыше 16,2 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19, 210 человек умерли. Уровень летальности в Туве сейчас составляет 1,29% - почти вдвое ниже среднероссийского. План вакцинации против новой коронавирусной инфекции выполнен почти наполовину.