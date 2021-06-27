Спасатели вновь предупредили о сильном дожде и ветре до 22 м/с в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном дожде с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/c в воскресенье на территории Крыма. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В нем рекомендуется не выходить в море, а также на набережные и в горные леса, поскольку существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На юге основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате погиб один человек, пострадали 55, еще один человек числится пропавшим без вести. По данным регионального ГУ МЧС, эвакуировано 1 783 человека, подтоплено 426 придомовых территорий, 356 домов.