В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий

ТАСС, 27 июня. Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай ввело обязательную вакцинацию для работников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других отраслей, которые входят в группу риска, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.

"Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины", - рассказал официальный представитель ведомства.

Вторая аппликация должна быть проведена не позднее 30 августа. Таким образом в регионе рассчитывают к концу лета привить не менее 60% населения. В списке категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, также работники многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев.

"На сегодня пунктов [вакцинации] у нас достаточно, при необходимости медработники будут выезжать в коллективы [для проведения массовой вакцинации сотрудников организаций]. Вакцины сейчас есть определенный запас, мы ожидаем в ближайшее время очередное поступление. Наши заявки направлены в Министерство здравоохранения РФ о том, что нам необходима дополнительная вакцина", - добавили в республиканском Роспотребнадзоре.

По последним данным на 27 июня, в Республике Алтай выявлено свыше 17,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 42 случая за минувшие сутки. Выздоровели почти 17 тыс. человек, умерли 285 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.

По данным Роспотребнадзора, за последние две недели темпы вакцинации в регионе снизились в 1,7 раза. Прививку получили всего 16% жителей Алтая, добровольную вакцинацию прошли более 36,2 тыс. человек, в том числе 28,4 тыс. из них привиты уже двумя компонентами вакцины. План по вакцинации выполнен на 34%.