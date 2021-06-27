Орлов заявил, что уровень воды в реках у Благовещенска начнет снижаться через четыре дня

ТАСС, 27 июня. Вода в реках у Благовещенска начнет снижаться через четыре дня, сообщил глава Амурской области Василий Орлов в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Накануне Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, а в субботу, 26 июня, - до 839 см, в настоящее время, по данным с сайта ГУ МЧС области, добравшись до отметки 857 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см. Река Зея у Благовещенска поднялась до 781 см при отметке опасного явления 720 см.

"Гребень паводка находится у Благовещенска, мы ожидаем, что такой уровень воды будет сохраняться около четырех суток, потом будет снижение", - сказал Орлов.

Сейчас в населенных пунктах региона подтоплено 638 жилых домов, эвакуированы 1 750 человек, из них 348 находятся в пунктах временного размещения. Развернуто семь ПВР, они обеспечены всем необходимым - продуктами питания, спальными принадлежностями.

"Паводок смещается вниз по течению - к Константиновскому и Михайловскому районам. Там также все мероприятия по безопасности организованы", - сказал Орлов.

Он добавил, что спасателей достаточно. Значительные работы по сооружению временных дамб проводятся в поселении Владимировка. Село с населением 1 650 человек находится недалеко от Благовещенска на левом берегу реки Зеи. Дамбы там помогают сооружать курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и волонтеры.