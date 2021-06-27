Вакцинация от коронавируса возобновится в Удмуртии с 28 июня

ТАСС, 27 июня. Жители Удмуртии, где ранее была приостановлена вакцинация от коронавируса в связи с нехваткой вакцины, смогут сделать прививку с 28 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье оперативным штабом республики.

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"Процесс вакцинации будет возобновлен в полном объеме уже с раннего утра понедельника, 28 июня", - отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба, в Удмуртию поступило 17 400 доз вакцины "Спутник V". На данный момент она в срочном порядке раздается медицинским организациям, проводящим вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что 26 и 27 июня в Удмуртии временно приостановлена вакцинация от коронавируса. Отмечалось, что темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Как сообщала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева, за последнюю неделю в больницах привились более 12 тыс. человек.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Удмуртии выявлено 35 290 случаев коронавируса. Выздоровели 32 058 человек, умерли 1 037 пациентов с подтвержденной инфекцией.