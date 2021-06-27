Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,19

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,19. В Москве показатель также продолжил рост и достиг отметки 1,09, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

Во всех 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу. В Ростовской области он равен 1,13, в Санкт-Петербурге - 1,16, в Нижегородской области - 1,18, в Воронежской - 1,21, а в Красноярском крае - 1,24.

В Свердловской области коэффициент вырос до 1,28 (для региона это максимум с мая прошлого года), в Подмосковье, напротив, сократился до 1,29, а в Иркутской области достиг 1,42. В Самарской области на фоне резкого роста заболеваемости показатель увеличился до 2,11 - максимума за все время распространения инфекции в стране.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.