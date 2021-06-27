В России за неделю зарегистрировали максимум смертей из-за коронавируса с начала пандемии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в России за семь дней возросло на 3 921. Это максимум за все время пандемии на основе данных федерального оперативного штаба.

Предыдущий максимум - 3 920 случаев - был зарегистрирован в конце декабря прошлого года.

При этом показатель летальности новой инфекции практически не изменился. За неделю он вырос с 2,43% до 2,44%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Это связано с продолжающимся ростом заболеваемости: за семь дней в России подтвердили 134 465 случаев заражения, на 24,3% больше показателя прошлой неделе. Распространение инфекции замедлилось в Москве, где выявили 52 367 заразившихся, всего на 1% больше, чем за предыдущие семь дней.

Число выздоровевших в стране возросло на 86 742, это на 26,3% больше, чем за предыдущие семь дней. Тем не менее из-за подъема заболеваемости доля вылечившихся продолжает снижаться: с прошлого воскресенья она опустилась на 0,7 п. п., до 90,9%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает стремительно увеличиваться. За неделю оно возросло на 43 802 и достигло 361 295 - наибольшего значения с 24 февраля, свидетельствуют данные штаба.