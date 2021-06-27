В Швеции призвали вернувшихся из России болельщиков сесть на карантин

СТОКГОЛЬМ, 27 июня. /ТАСС/. Управление здравоохранения призвало всех шведских болельщиков, побывавших на двух матчах сборной по футболу в Санкт-Петербурге, сделать тесты на коронавирус и оставаться неделю в изоляции после возвращения домой. По крайней мере два возвратившихся из РФ шведа оказались инфицированными, пишет в воскресенье газета Dagens Nyheter .

"Побывавшие в Санкт-Петербурге попали в среду, где есть риск привезти с собой инфекцию. Тогда очень важно соблюдать существующие правила карантина. Об этом не в последнюю очередь свидетельствует развитие [событий] в Финляндии. Мы не хотим распространения инфекции на рабочих местах", - пояснил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель в интервью изданию.

Полностью вакцинированные лица освобождаются от рекомендаций ведомства.

Заражение коронавирусом выявлено у 86 жителей Финляндии, вернувшихся в страну после матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге. Уже известно, что некоторые из вернувшихся не соблюдали положенный после возвращения карантин. Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала возвращающихся из России обязательно проходить тест.