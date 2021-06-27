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В Апшеронском районе Кубани откачали воду с подтопленных территорий

Расселение жителей не потребовалось

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты откачали воду с подтопленных территорий в Хадыженске в Краснодарском крае, расселение людей не потребовалось, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Апшеронского района в воскресенье.

Накануне в администрации муниципалитета сообщали, что из-за обильных ливней на нескольких улицах города Хадыженска, находящихся в низменной зоне, подтопило более 30 придомовых территорий, в 12 помещений вошла вода. Специалисты откачали воду, обследовали дворы.

"Все поступившие заявки по откачке воды отработаны, расселения не потребовалось", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что режим ЧС не вводится.

В субботу в Краснодарском крае в результате выпадения обильных осадков наблюдались подтопления в городах Анапа, Геленджик, Краснодар, Хадыженск, наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Южный Белореченска района, где произошло подтопление около 150 придворовых территорий.

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