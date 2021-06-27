Бастрыкин поручил изучить ситуацию с заражением детей коронавирусом в "Артеке"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с заражением детей коронавирусной инфекцией в детском центре "Артек". Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из Международного детского центра "Артек" поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства совместно с Главным следственным управлением СК по Республике Крым и городу Севастополю внимательно изучить все обстоятельства сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в детском центре "Артек" у ряда детей выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем инфицированные дети, а также контактировавшие с ними дети с соблюдением установленного порядка были определены для лечения и дальнейшей диагностики в обсерваторы, в том числе санаторий "Прибой" в Евпатории.

"По результатам выезда в санаторий "Прибой" установлено, что условия прохождения лечения благоприятные, фактов нарушения прав детей не выявлено. От родителей, дети которых проходят лечение в санатории "Прибой", заявлений и жалоб не поступало", - сообщили в СК.

Глава ведомства обратил внимание подчиненных на необходимость постоянного контакта с руководством детского центра и медиками для получения родителями детей оперативной и исчерпывающей информации о произошедшем и текущем ходе лечения.