Количество бюджетных мест в пермских вузах увеличится почти на 10%

ПЕРМЬ, 27 июня. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в вузах Пермского края увеличится в предстоящем учебном году на 550 и достигнет порядка 5,9 тыс., сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"В учебном году 2021/2022 запланировано 5 911 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, что на 550 больше 2020 года и на 888 по сравнению с 2019 годом", - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что количество мест увеличено по IT, педагогическим, техническим, нефтегазовым и горным специальностям, а так же по строительству и медицине.

Также увеличено и количество бюджетных мест в учреждения среднего профессионального образования более чем на 1,5 тыс. Таким образом, в общей сложности на машиностроение предполагается более 1,9 тыс. бюджетных мест, строительство - 1,4 тыс., химические технологии - 470, медицина - 1,1 тыс., сообщается на сайте пермского Минобра.