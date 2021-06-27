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В Центральной России прогнозируют ливни с градом 27 июня

В регионах при этом ожидается аномальная жара

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Синоптики распространили экстренные предупреждения об ухудшении погодных условий в воскресенье, 27 июня, в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Брянской, Владимирской, Ивановской областях. До конца суток прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, дожди с грозами, местами ливень и град, следует из сообщений на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и управлений МЧС.

Прохождение грозового фронта, по данным синоптиков, ожидается до конца суток 27 июня в Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Орловской, Тверской областях. В этих регионах на фоне аномальной жары до плюс 30-35 градусов местами пройдут ливни с градом, во время грозы порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. "Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах ливни с градом. Ветер восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/ с, при грозе местами 15-20 м/с, температура воздуха днем - до плюс 34 градусов", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Брянской области.

В Ивановской, Калужской, Тульской областях аналогичные погодные условия прогнозируются на 27 и 28 июня. "27 июня с сохранением ночью и утром 28 июня по Калужской области ожидается гроза, местами град, местами сильный дождь, при грозе усиление ветра порывами 15-20 м/с", - отметили в региональном ЦГМС.

О непогоде в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьБрянская областьВоронежская областьКостромская область
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