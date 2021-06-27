Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации коронавируса может занять неделю

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центр им. Н.Ф. Гамалеи сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели, если будет зарегистрирована векторная технология. Это может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса, заявил в воскресенье директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу " Россия-1 ".

"Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели", - сказал он.

Помимо этого, директор центра отметил, что антитела у вакцинированных препаратом "Спутник V" активнее борются с вирусом, чем у переболевших граждан. По его словам, "клетки памяти" могут защитить организм от ковида, однако антитела эффективнее против новых штаммов.

Ранее Гинцбург сообщил, что специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса.