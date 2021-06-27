Медики в Сингапуре призвали приостановить вакцинацию против коронавируса среди мальчиков

СИНГАПУР, 27 июня. /ТАСС/. Сингапурские медики призвали приостановить вакцинацию против коронавируса несовершеннолетних мужского пола после информации о смерти в США 13-летнего подростка, которому была сделана прививка. Как пишет в воскресенье газета The Straits Times, соответствующее письмо педиатров и кардиологов было направлено в адрес местного экспертного комитета по вакцинации населения.

"Нам следует временно остановить вакцинацию 200 тыс. подростков мужского пола до тех пор, пока американские и международные профильные организации не установят все детали случившегося", - отметил из авторов обращения кардиолог Кхо Кван По. "Данный шаг крайне необходим, поскольку программа вакцинации детей и подростков в Сингапуре одна из самых "агрессивных" в мире", - добавил эксперт. Кроме того, ученый признал, что "многие родители высказывают опасения о влиянии вакцин, созданных на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), на сердечно-сосудистую систему, особенно среди молодых мужчин".

В Сингапуре было зафиксировано шесть случаев миокардита после получения двух доз вакцин, при этом возраст четверых не превышал 30 лет. Вместе с тем все пациенты уже были выписаны из больниц.

Местные власти с 11 июня разрешили делать вакцину Pfizer-BioNTech детям от 12 лет. Правительство одобрило для использования в государственной программе также препарат Moderna. Кроме того, Минздрав разрешил применять вакцину Sinovac, но только в частных медицинских учреждениях. Китайский препарат будет платным, правительство также не будет оплачивать расходы на лечение в случае побочных эффектов.