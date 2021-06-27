{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Число записей на вакцинацию от COVID-19 выросло в Подмосковье в 10 раз

Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что только прививка поможет сохранить здоровье людей и избежать локдауна

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Количество записей на вакцинацию от коронавируса за последние дни выросло в 10 раз в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают - запись на вакцинацию за последние дни выросла в 10 раз", - говорится в сообщении.

Уточняется, в Подмосковье работает 430 прививочных кабинетов, в том числе и круглосуточные. Найти ближайший можно с помощью интерактивной карты

"Чтобы было где лечить людей, в регионе продолжают разворачивать резервные койки для больных. Вновь заработал ковидный госпиталь в парке "Патриот". Вакцины в Московской области достаточно для всех желающих", - добавляется в публикации. 

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записываться заранее не нужно.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Авиакомпания "Азимут" открыла рейсы из Ростова в Болгарию и возобновляет полеты в Стамбул
Рейсы в Варну стартуют с 12 июля
Читать полностью