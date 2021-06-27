Число записей на вакцинацию от COVID-19 выросло в Подмосковье в 10 раз

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Количество записей на вакцинацию от коронавируса за последние дни выросло в 10 раз в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram -канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают - запись на вакцинацию за последние дни выросла в 10 раз", - говорится в сообщении.

Уточняется, в Подмосковье работает 430 прививочных кабинетов, в том числе и круглосуточные. Найти ближайший можно с помощью интерактивной карты.

"Чтобы было где лечить людей, в регионе продолжают разворачивать резервные койки для больных. Вновь заработал ковидный госпиталь в парке "Патриот". Вакцины в Московской области достаточно для всех желающих", - добавляется в публикации.

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записываться заранее не нужно.