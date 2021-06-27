Путин поручил уделить особое внимание содействию найму на работу молодежи до 24 лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к октябрю принять долгосрочную программу содействия занятости молодежи, обратив особое внимание на молодых людей в возрасте до 24 лет. Соответствующее поручение главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

"Обеспечить разработку и реализацию долгосрочной программы содействия занятости молодежи, предусмотрев в этой программе меры, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, и обратив особое внимание на содействие занятости граждан Российской Федерации в возрасте до 24 лет", - говорится в документе.

Поручение адресовано правительству совместно с властями регионов, срок его исполнения установлен до 1 октября текущего года.

Также Путин поручил к сентябрю доработать программы содействия занятости населения в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы.