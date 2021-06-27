Близкие МакSим попросили прекратить спекуляции в СМИ о ее здоровье

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Близкие певицы МакSим (Марины Максимовой), которая остается в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), просят общественность уважать право на приватность и не спекулировать на ее здоровье. Так прокомментировала состояние артистки ее пиар-менеджер Яна Богушевская в разговоре с ТАСС в воскресенье.

Ранее СМИ сообщили, что Максим находится в критическом состоянии. "У меня нет такой информации. Я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление", - ответила представительница артистки.

"Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом, - подчеркнула Богушевская. - Любая информация, которая будет появляться в интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация".

38-летняя певица сообщала подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что Максим госпитализирована с пневмонией и введена в искусственную кому.