В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты с 1 июля можно будет получить только на карты национальной платежной системы "Мир". При этом у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, наличными и через почту.

Банк России в конце 2020 года в очередной раз перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы "Мир". Также ЦБ тогда рекомендовал банкам продолжить осуществлять до 1 июля 2021 года операции по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт. При этом гражданин может отказаться от продления имеющихся у него карт, срок действия которых истек.

В Банке России ранее уточняли, что повторное решение о переносе сроков связано с пандемией и необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции. Вместе с этим в ЦБ отмечали, что более 96% пенсионеров, получающих пенсии именно на карты, уже переведены на карты "Мир". Тем не менее, остается небольшая доля тех, кто из-за пандемии такую карту еще не получил, и в текущей эпидемиологической ситуации регулятор рекомендует банкам доставлять карты на дом.