МЧС объявило штормовые предупреждения в связи с жарой в нескольких регионах Поволжья

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Штормовые предупреждения объявлены в Татарстане, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областях в связи с аномально жаркой погодой. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службах региональных подразделений ГУ МЧС.

Так, в Татарстане в период с 28 июня по 1 июля сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на девять и более градусов выше нормы. В эти дни максимальная температура воздуха будет достигать 30-36 градусов тепла.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 28 июня повсеместно по Оренбургской области ожидается максимальная температура воздуха 32-37 градусов. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на экстренное предупреждение от Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 27 июня в отдельных районах региона сохранится сильная жара до 35 градусов.

Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 27 июня местами в регионе сохранится сильная жара с температурой плюс 35 градусов. В Ульяновской области из-за жаркой погоды объявлен желтый уровень опасности. В период 27-28 июня днем в регионе ожидается температура до 37 градусов.

Из-за аномальной жары, установившейся в Чувашии, в лесах республики сохраняется высокая степень пожарной опасности. Для предотвращения возможных возгораний посещение гражданами лесных массивов и въезд автотранспорта на их территорию временно запрещены.

В нескольких регионах также ожидаются грозы с сильным порывистым ветром. Так, в Самарской области в ближайшие несколько часов ожидаются гроза, ливень и шквалистое усиление ветра до 16-21 м/с, возможен град. В Ульяновской области в воскресенье до ночи ожидается гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, ливни и крупный град. В Оренбургской области гроза ожидается в понедельник, 28 июня.