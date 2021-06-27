Более 560 тыс. студентов прошли регистрацию для участия в конкурсе "Твой ход"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 560 тыс. человек прошли регистрацию для участия в конкурсе для студентов "Твой ход". Об этом заявил в ходе марафона "Я молодость" куратор этапа "1,2,3 Го" программной дирекции конкурса "Твой ход" Павел Аванян.

"Конкурс массовый. У нас участвует более 563 тыс. человек. У нас единственное ожидание было - мы ожидали такое большое количество людей", - сказал Аванян.

При этом он почеркнул, что на данный момент участники конкурса получают возможность пройти "диагностические активности и образовательные программы". Это нужно, чтобы каждый участник смог составить свой индивидуальный план развития, добавил Аванян.

В свою очередь заместитель руководителя Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что в механике конкурса предусмотрено, что к нему можно подключиться в любой момент. "Да, ты не сможешь стать финалистом и полуфиналистом, но у тебя появится возможность завести новые знакомства, присоединиться к тематическим спринтам и поработать в команде", - отметил он.

Этапы конкурса

Конкурс состоит из четырех этапов. Первый этап "Самоопределение" проходил с 8 апреля по 15 июня. В рамках этого этапа студенты выбирали направления для участия в проекте из 11 треков, предлагаемых организаторами. Кроме этого, студенты получали возможность для встречи с ведущими экспертами по выбранным направлениям.

Второй этап получил название "1,2,3 Го". Он проходит с 16 июня по 1 августа. В ходе данного этапа участники получают доступ к образовательному модулю "Акселерация решения". Также они должны принять решение, будут ли они участвовать в проекте в команде или индивидуально и разработать проект по выбранному направлению.

С 2 августа по 5 октября пройдет этап "Проектные решения", в ходе которого участники должны защитить свои проекты перед заказчиками. Авторы лучших проектов будут названы в ходе заключительного этапа "Определение победителей", который завершится 30 ноября.

Всероссийский конкурс "Твой ход" стартовал 8 апреля. Присоединиться к мероприятиям конкурса могут любые российские студенты, но за главные призы будут соревноваться студенты бакалавриата и специалитета невыпускного семестра. 200 молодых людей получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ- победителей дополнительно получат гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Конкурс "Твой ход" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

О марафоне

Росмолодежь инициировала проведение онлайн-марафона в официальной группе ведомства в сети "ВКонтакте" с 26 по 27 июня в честь Дня молодежи. Желающие могут присоединиться к просветительским лекциям российского общества "Знание", познакомиться с историями успеха участников президентской платформы "Россия - страна возможностей" и узнать о возможностях проекта "Другое дело". Также в ходе мероприятия авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.