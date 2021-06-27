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Пандемия COVID-19

Минцифры надеется на бесперебойную работу сайта госуслуг после введения QR-кодов

Глава министерства Максут Шадаев отметил, что все необходимые мероприятия по модернизации были проведены

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ рассчитывает, что сбоев в работе сайта госуслуг не будет после возросшей нагрузки в связи с введением QR-кодов для посещения ресторанов и других заведений в ряде регионов. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью на телеканале "Россия-1" для передачи "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину.

"Все необходимые мероприятия по доумощнению, модернизации мы провели и больше пока с этим [сбоями в работе сайта] не сталкивались. Пиковые нагрузки - мы очень аккуратно об этом говорим, но мы надеемся, что не столкнемся с этой ситуацией повторно", - сказал он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил ТАСС, что портал госуслуг технически готов к возросшей нагрузке из-за введения в Москве QR-кодов для похода в ресторан.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Шадаев, Максут Игоревич
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