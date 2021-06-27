Путин поздравил коллектив биотехнологической компании "Биокад" с 20-летием создания

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив биотехнологической компании "Биокад" (Biocad) с 20-летием создания. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Сегодня именно широкое внедрение прорывных, инновационных технологий, результатов научных исследований в генетике, биологии, других дисциплинах определяют успешное развитие отечественной и мировой фармацевтики, медицины, здравоохранения. Безусловно, одним из признанных лидеров и новаторов в этой сфере является ваша компания, обеспечивающая полный цикл создания и производства лекарственных препаратов, в том числе на основе технологии готовых антител, для терапии онкологических, аутоимунных и инфекционных заболеваний. Благодаря исключительной эффективности этот сегмент препаратов в высшей степени востребован и способен полностью обеспечить наши внутренние потребности", - отметил президент.

Путин также выделил значимый вклад компании в борьбу с пандемией. "В сложных условиях пандемии в короткие сроки вам удалось запустить и наладить массовое производство вакцины "Спутник V". Столь трудная, напряженная работа очень важна для защиты жизни и здоровья людей", - подчеркнул он и пожелал компании успешного осуществления проектов.

Санкт-Петербургская компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т. д.