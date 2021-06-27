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Путин 28 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 выпускников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 июня, встретится в Кремле с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 выпускников 18 военных вузов, окончившие обучение с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в прошлом году прием не проводился.

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