Вакцинация от COVID-19 в Хабаровском крае возобновится 28 июня

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края возобновят вакцинацию от коронавирусной инфекции после ее приостановки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в понедельник. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале в воскресенье.

В пятницу приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре для впервые прививающихся из-за очень высокого спроса и недостатка препарата. Власти сообщали, что регион получит дополнительные партии вакцины в ближайшее время.

"15 000 доз вакцины сегодня поступило в Хабаровск и 50 000 доз доставит корпорация "Нацимбио" [Ростеха] завтра утром! Вакцинация в Хабаровске возобновляется завтра!" - написал Никонов.

За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 166 новых случаев COVID-19, месяц назад фиксировалось около 40 заболевших в сутки. Власти открывают дополнительные койки в больницах, вводят ограничения. На этой неделе снизили заполняемость кино- и концертных залов до 75%, численность массовых мероприятий сократили до 100 человек. Вылет на север края разрешен только с отрицательным тестом ПЦР, а для вахтовиков, работающих на этих территориях потребуется прививка. На настоящий момент, по данным с сайта правительства края, вакцину получили свыше 149,3 тыс. жителей.