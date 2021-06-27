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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Власти Ялты заявили об угрозе подтоплений и схода селей

Синоптики прогнозируют ливни в городе, идет подготовка к эвакуации, отметила мэр Янина Павленко

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни в Ялте, пострадавшей от непогоды на прошлой неделе, существует угроза подтоплений и сходов селей, сообщила мэр Ялты Янина Павленко у себя в Facebook в воскресенье.

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"У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации", - написала Павленко.

Она также предостерегла туристов и жителей от купания в Черном море в районе Ялты.

Накануне она заявляла, что новый ливень, который прошел в Ялте в субботу, оказался не таким масштабным и разрушительным, как на прошлой неделе.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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