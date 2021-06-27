В Омане зафиксировали антирекорд по числу заразившихся и умерших из-за COVID-19 за 72 часа

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Число умерших из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 в Омане за минувшие 72 часа впервые с начала пандемии превысило 100. Помимо этого, согласно данным, опубликованным в воскресенье на странице Минздрава султаната в Twitter , за прошедшие трое суток в стране с населением 4,9 млн человек зафиксированы рекордные 5 517 новых случаев заражения инфекцией.

"За последние три дня зафиксировано 119 смертей от последствий коронавируса: 42 - в четверг, 35 - в пятницу и 42 - в субботу. Общее количество летальных исходов, таким образом, достигло 2 967", - указано в сообщении.

Число случаев заболевания COVID-19 за все время пандемии достигло 262 059, между тем 229 998 пациентов (87,8%) уже выздоровели. В то же время 1 635 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 489 - в тяжелом состоянии.

По данным местных экспертов и чиновников, отличительной чертой новых штаммов коронавируса, распространяющихся в Омане, являются высокие показатели заражения среди детей. "Мы наблюдаем увеличение процента заразившихся во всех возрастных группах, особенно от 30 до 50 лет. При этом участились случаи заболевания среди детей в возрасте 12 лет и младше", - приводит слова генерального директора департамента по общему надзору за заболеваниями при Минздраве султаната Сейфа бен Салема аль-Абри газета Times of Oman.

Власти страны отмечают, что единственный способ взять ситуацию под контроль - увеличить темпы вакцинации, в том числе за счет иммунизации детей и подростков. В частности, в одном из последних циркуляров Минздрава говорится о возможности введения вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech детям старше 12 лет.

Руководство Омана планирует осуществить до конца нынешнего года вакцинацию 3,2 млн жителей страны, пока что введено порядка 1,5 млн доз препаратов от коронавируса. В 2020 году разрешение на использование в султанате получили вакцина производства компаний Pfizer и BioNTech, а также препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca. 24 июня руководством страны выдано разрешение на экстренное применение данных вакцин, а также российского препарата "Спутник V" и вакцины китайской фирмы Sinovac.