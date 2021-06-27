Греция с 30 июня будет требовать ПЦР-тесты у всех российских туристов

АФИНЫ, 27 июня. /ТАСС/. Все туристы из РФ, прибывающие в Грецию, с 30 июня должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста независимо от того, вакцинированы они или нет.

Кроме того, россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста или экспресс-анализа непосредственно на границе. Об этом говорится в межведомственном решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.

Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет пробыть обязательный карантин.

Эти положения также распространяются на несовершеннолетних от 12 лет и старше.

"Данное решение действует с 06:00 (совпадает с мск) среды, 30 июня 2021 года", - говорится в документе.

В свою очередь пресс-служба Министерства туризма Греции отметила, что решение усилить контроль за туристами из России власти республики приняли "исходя из соображений безопасности для здоровья туристов, сотрудников греческого туристического сектора и граждан".

"В частности, в связи с распространением мутации "Дельта" SARS-CoV-2 в РФ с 30 июня 2021 года все путешественники, прибывающие в Грецию из России, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста. Эта мера является обязательной и распространяется на всех туристов из России, независимо от того, вакцинированы они или нет", - указали в министерстве. Кроме того, все путешественники из России будут проходить тестирование по прибытии в Грецию, подчеркнули в ведомстве.

В предыдущем решении, опубликованном в субботу, прибывающим из России разрешалось приезжать в Грецию при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста, либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.