В Ялте не планируют проводить массовую эвакуацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Ялты готовы эвакуировать жильцов домов вдоль русел рек, уровень которых достигал неблагоприятных отметок на прошлой неделе, в случае повторного подъема уровня воды. Массовая эвакуация не планируется, заявила в воскресенье мэр Ялты Янина Павленко журналистам.

Синоптики прогнозируют ливни в городе, существует угроза подтоплений и сходов селей.

"Мы приняли решение эвакуировать людей, проживающих вдоль русел рек, которые были уже подтоплены 18 числа. Таких семей по пальцам можно пересчитать", - сказала Павленко.

В пресс-службе администрации ТАСС уточнили, что эвакуация будет проводиться в случае поднятия уровня воды в реках и обращения граждан.

На прошлой неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.