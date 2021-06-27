В Подмосковье определили победителя розыгрыша квартиры среди вакцинированных

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Победителя конкурса "Вакцина наша, квартира ваша!", в рамках которого разыгрывалась трехкомнатная квартира в Серпухове среди прошедших вакцинацию в Московской области с 15 по 25 июня, определили в Подмосковье во время прямого эфира на телеканале " 360 ".

Как рассказала в эфире замминистра здравоохранения Подмосковья Нина Свешникова, на момент начала розыгрыша на квартиру претендовали 27 тыс. участников.

Победитель был выбран методом подбора случайных цифр. В результате обладателем квартиры стал Виктор Петрович Ш.

Ранее на портале госуслуг Подмосковья появилась ссылка для регистрации на участие в розыгрыше квартиры среди жителей, которые вакцинировались от коронавируса на территории региона. Главное условие для участия в розыгрыше - прививка первым компонентом вакцины должна быть сделана с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Министерства здравоохранения Московской области. Препарат может быть любой - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак".

Победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в Серпухове в жилом комплексе "Новая пролетарка".