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В Подмосковье определили победителя розыгрыша квартиры среди вакцинированных

На момент начала розыгрыша на квартиру претендовали 27 тыс. участников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Победителя конкурса "Вакцина наша, квартира ваша!", в рамках которого разыгрывалась трехкомнатная квартира в Серпухове среди прошедших вакцинацию в Московской области с 15 по 25 июня, определили в Подмосковье во время прямого эфира на телеканале "360".

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Как рассказала в эфире замминистра здравоохранения Подмосковья Нина Свешникова, на момент начала розыгрыша на квартиру претендовали 27 тыс. участников.

Победитель был выбран методом подбора случайных цифр. В результате обладателем квартиры стал Виктор Петрович Ш.

Ранее на портале госуслуг Подмосковья появилась ссылка для регистрации на участие в розыгрыше квартиры среди жителей, которые вакцинировались от коронавируса на территории региона. Главное условие для участия в розыгрыше - прививка первым компонентом вакцины должна быть сделана с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Министерства здравоохранения Московской области. Препарат может быть любой - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак".

Победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в Серпухове в жилом комплексе "Новая пролетарка".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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