Правозащитник попросил прокурора Москвы проверить действия полиции при задержании в МФЦ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правозащитник Иван Мельников направил обращение прокурору Москвы Денису Попову с просьбой провести проверку законности действий полицейских при задержании женщины в МФЦ на улице Куусинена. Об этом сказано в тексте документа, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Уважаемый Денис Геннадьевич! В связи с многочисленными публикациями в информационно-телекоммуникационной сети Интернет видео задержания, предположительно, в МФЦ госуслуг района Хорошевский, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, 19 к. 2, многодетной матери якобы за отсутствие маски на ее лице, направляю вам информацию по подведомственности. Прошу вас провести проверку и дать правовую оценку законности действий сотрудников полиции ОМВД по Хорошевскому району. В случае подтверждения информации об их противоправных действиях прошу принять меры для привлечения их к уголовной ответственности", - сказано в тексте обращения.

Ранее в интернете было опубликовано видео жесткого задержания женщины в МФЦ. На видео полицейские заламывают посетительнице без маски руки и силой вытаскивают из помещения, когда женщина уже находится в полуобморочном состоянии. При этом она на видео кричит, что в машине ее ждет дочь.

В полиции утверждают, что задержанная в МФЦ на улице Куусинена женщина сама напала на правоохранителей. Там утверждают, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не отреагировала и стала вести себя неадекватно. На место происшествия прибыл наряд полиции. На требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

Женщина была доставлена в отдел, где в отношении нее были составлены административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.