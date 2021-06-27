В Дагестане за последние 10 дней второе село закрыли на карантин из-за COVID-19

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Село Гапшима Акушинского района закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил глава администрации района Махач Аблулкеримов.

Гапшима - второе село в Дагестане, которое за последние 10 дней закрыли на карантин из-за COVID-19. Ранее сообщалось, что власти Сергокалинского района Дагестана закрыли на карантин село Урахи из-за вспышки коронавирусной инфекции.

"В настоящее время по предложению главного санитарного врача района село Гапшима мы полностью закрыли. Въезд в село и выезд из него организованы строго по необходимости, т.е. имеющим медицинские показания", - сказал собеседник агентства. По его словам, населенный пункт закрыт до улучшения санитарно-эпидемической ситуации.

"На сегодня госпитализировано 7 подтвержденных больных COVID-19 и выявлено 15 контактных с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. Особый контроль будет за тем, чтобы не проводили массовые мероприятия, в том числе будет ограничено количество людей, принимающих участие в похоронах и других траурных мероприятиях", - добавил он.

В селе Гапшима Акушинского района проживают около 2 тыс. человек.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан на 26 июня, в регионе 35 287 подтвержденных положительных результатов на коронавирус (+128 за сутки).