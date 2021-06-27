Глава ВОЗ заявил, что равный доступ к вакцинам облегчил бы борьбу с пандемией в мире

ЖЕНЕВА, 27 июня. /ТАСС/. Обеспечение в мире равного доступа к вакцинации от коронавируса облегчило бы борьбу с пандемией. Об этом заявил в воскресенье в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на торжественной церемонии в Женевской школе дипломатии в связи с присуждения ему степени почетного доктора, глава ВОЗ отметил: "Горькая правда состоит в том, что мы бы уже смогли к настоящему моменту контролировать пандемию, если бы вакцины распределялись на равноправной основе".

По словам Гебрейесуса, "кризис с вакцинами иллюстрирует фундаментальную слабость" в том, что касается борьбы с пандемией в мире. Он обратил внимание в этой связи на "нехватку глобальный солидарности", а также на тот факт, что страны мира в недостаточной степени делятся "информацией и данными, биологическими образцами, ресурсами, технологиями и инструментами". "Государства с большими финансовыми и геополитическими мускулами установили контроль над глобальными поставками вакцин, тогда как большинство бедняков в мире забыты", - констатировал гендиректор.

Проблемы неравенства в распределении вакцин он коснулся также в своем выступлении в онлайн-формате в воскресенье на региональном саммите ВОЗ, проходившем в Кампале (Уганда). Текст речи Гебрейесуса распространила пресс-служба организации. Как отметил глава ВОЗ, "страны с высокими доходами смогли вакцинировать широкие слои своего населения и начали смягчать меры в сфере здравоохранения и в социальной области". В то же время государства с низкими доходами "все еще не имеют достаточно вакцины для наиболее уязвимого и подвергающегося риску населения, не говоря уже об остальном населении". "Как результат мы видим пандемию двух треков, подогреваемую неравенством", - отметил гендиректор. Он обратил внимание на "тревожный рост числа случаев COVID-19 в Африке", где "быстро распространяется третья волна" пандемии. Жители стран континента получили более 45 млн доз вакцины, что составляет, однако, лишь 1,6% от числа вакцинированных в мире.

Говоря о работе международного механизма COVAX, глава ВОЗ призвал мировое сообщество "немедленно поделиться" вакциной со странами, у которых ее нет, чтобы покрыть "разрыв в поставках". "К сентябрю нам нужно дополнительно 250 млн доз", - подчеркнул Гебрейесус, отметив, что в июне-июле должны быть осуществлены поставки 100 млн доз.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.