Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник выступит в Кремле перед выпускниками высших военно-учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"28 июня Владимир Путин встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 выпускников 18 военных вузов, завершивших обучение с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

Как правило, на подобных встречах в Кремле президент обращается с речью к выпускникам, в которой поздравляет их с окончанием учебы и очерчивает круг задач, стоящих перед вооруженными силами, правоохранительными органами и спецслужбами. Традиция проводить такие приемы была заложена в 1935 году и прерывалась только на период с 1941 по 1957 год. В 2020 году это мероприятие тоже не проводилось в связи с пандемией коронавируса. В мае прошлого года Путин в формате видеообращения поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы.

В этом году, несмотря на продолжение пандемии, президент РФ уже не раз принимал участие в торжественных мероприятиях в Кремле. В частности, в День России (12 июня) глава государства вручал золотые медали Героям Труда РФ и госпремии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. 21 июня Путин в Кремле проводил встречу с депутатами Госдумы уходящего созыва.