Рестораны в Москве начинают работу по правилам COVID-free

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве становится бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, значится в указе мэра столицы.

"Система достаточно проста: предприниматели заявляют о намерении работать в формате COVID-free на портале i.moscow, после чего организовывают проход посетителей исключительно по QR-кодам, которые подтверждают их вакцинацию или факт болезни за последние полгода либо сдачу ПЦР в одной из сертифицированных для учета в ЕМИАС лабораторий. Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу", - пояснил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

Он уточнил, что проверка QR-кода сотрудником общепита занимает несколько секунд: при наведении на код камеры смартфона на экране появляется информация, что сертификат действителен, и данные владельца - фамилия, инициалы и несколько цифр паспорта для сверки с документами. "Летние веранды работают по режиму своих заведений, в том числе ночью. При этом для летних веранд до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды", - отметил глава столичного департамента.

Немерюк добавил, что фудкортам, барам, караоке, ночным клубам и ресторанам, которые не могут обеспечить пребывание гостей по электронному или распечатанному QR-коду, с 28 июня разрешено работать только навынос или доставку. При этом клиентам "бесковидных" заведений в Москве, желающим приобрести еду и напитки навынос, QR-коды не понадобятся, они смогут забрать свой заказ у входа.

Кроме того, столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.

"Бесковидный" режим становится единым правилом для всех заведений общепита, которое поможет нам обезопасить самих себя, родных и окружающих. Предложение о работе ресторанов в режиме COVID-free поступило от московских предпринимателей и было реализовано с 21 июня в качестве эксперимента. С этого понедельника этот механизм распространяется на все заведения общепита в столице", - резюмировал Немерюк.

Бумажный сертификат не действителен

Согласно указу мэра Москвы, наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием: электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус"; либо в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут, уточняется в блоге мэра столицы Сергея Собянина. Кроме того, для получения QR-кода учитывается только завершенная вакцинация, то есть двумя компонентами двухфазной вакцины или одним компонентом однофазной вакцины.

Действительный QR-код свидетельствует об отрицательном результате ПЦР-теста в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС, либо о перенесенном заболевании коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев под наблюдением московских врачей, либо о вакцинации одной из зарегистрированных в РФ вакцин от COVID-19.

Так, для получения QR-кода ПЦР-тест необходимо сдать россиянам и иностранным гражданам с противопоказаниями к вакцинации, получившим прививку в других странах либо переболевшим коронавирусом за пределами Москвы, а также переболевшим ранее, чем полгода назад. Это же правило действует для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.

Для получения QR-кода сдавать ПЦР-тест не нужно только гражданам, вакцинированным в РФ, либо переболевшим COVID-19 в течение 6 месяцев под наблюдением у московских врачей. Несовершеннолетние, которых массовая вакцинация пока не коснулась, смогут посетить "бесковидные" рестораны также при предъявлении на входе QR-кода по результатам ПЦР-тестирования либо в сопровождении взрослых, у которых будет при себе QR-код.