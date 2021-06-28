Пандемия привела к беспрецедентному потреблению энергии в сфере ИКТ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к беспрецедентному росту потребления энергии в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). На долю ИКТ приходится 3-4% мировых выбросов углерода, что примерно вдвое больше, чем в секторе авиации, об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Беспрецедентный мировой спрос на цифровые коммуникации, разогретый массовым переходом на удаленные форматы работы в связи с пандемией COVID-19, привел к тому, что отрасль информационно-коммуникационных технологий стала потреблять больше энергии, чем когда бы то ни было. <…> Сегодня на долю сектора ИКТ приходится от 3 до 4% мировых выбросов CO2, что примерно вдвое превышает выбросы, генерируемые находящимся под куда более пристальным контролем авиационным сектором", - говорится в тексте исследования.

С учетом того, что в этом году ожидается рост глобальных объемов потребления данных на 60%, к 2040 году доля этой отрасли в мировых выбросах CO2 может составить до 14%, если только не будут предприняты значительные шаги по снижению воздействия, оказываемого сектором на экологию.