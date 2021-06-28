Лавров заявил, что США возглавили откровенное вмешательство в дела церкви

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Глава МИД указал, что концепция "правил" Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека.

"В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной Европе", - добавил Лавров. - Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности".

В пятницу на сайте посольства США в РФ было размещено совместное заявление глав диппредставительств Австралии, Канады, Новой Зеландии, Исландии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, которые в так называемый Месяц Гордости выступили с утверждением "неотъемлемых прав каждого человека в том виде, в котором они записаны во Всеобщей декларации прав человека", в том числе ЛГБТИ+".